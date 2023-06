Homem é preso suspeito de estuprar a enteada de 7 anos

Crime aconteceu no último dia 5, no município de Quixadá

Um homem de 39 anos de idade foi preso na última quarta-feira, 14, no município de Quixadá, a 163,4 km de Fortaleza. Ele é suspeito de ter estuprado a enteada, de 7 anos de idade. Conforme a Polícia, o homem teria filmado toda a ação.



Conforme informações da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá, o suspeito se aproveitou da proximidade com a vítima para cometer o crime no último dia 5 de junho, em um imóvel localizado no bairro Campos Velho, também em Quixadá.



Após diligências, o homem foi preso na última quarta-feira. Ele encontra-se à disposição da Justiça, devendo responder pelo crime de estupro de vulnerável.