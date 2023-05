Jiboia é resgatada em telhado de casa em Quixadá

A equipe do Batalhão de Combate a Incêndio Florestal (BCIF) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) realizou, nessa segunda-feira, 15, o resgate de uma jiboia no bairro Planalto Nova Jerusalém, em Quixadá. A serpente foi encontrada no telhado de uma residência.

Segundo o morador da residência, a família viu a cobra no telhado quando acordou pela manhã e acionou o Corpo de Bombeiros. O animal tinha cerca de 1,5 metro de comprimento.

O subtenente do CBMCE, Marcelo Sales Rodrigues, informou que a cobra foi levada para o seu habitat na natureza, em uma área de proteção ambiental. O local escolhido é próximo à fonte de água e longe de residências.

Resgate de animais em 2023

Em 2023, o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) resgatou 3.875 animais em todo o Estado. Já no mesmo período de 2022, foram 3.421 resgates de animais.