Encontro dos Profetas da Chuva: encerramento terá apresentação instrumental e filme

Como forma de celebrar a temporada chuvosa e festejar a memória sertaneja, o Encontro dos Profetas da Chuva vai realizar o encerramento da sua 27ª edição a partir desta quinta-feira, 31, em Quixadá. A reunião vai contar com promoção de artes visuais, música e literatura. A programação se estenderá até sexta-feira, 2 de junho.

No primeiro dia de programação, o público vai contar com a apresentação instrumental do Grupo Duo Finlândia na Casa de Saberes Cego Aderaldo, às 19horas, seguida da exibição do filme “Os Profetas da Chuva”, do diretor Marcos Moura. De acordo com a organização, a intenção é reconhecer a memória nativa do sertanejo e o ambiente que o envolve.

Em comunicado, Clébio Viriato Ribeiro, secretário da Cultura de Quixadá e coordenador do Encontro dos Profetas, aponta para a importância da reunião para a propagação dos conhecimentos dos sertanejos. “A natureza é o principal instrumento de observação destes homens e mulheres. E no município eles são os detentores desse conhecimento, mantendo viva uma tradição milenar onde a natureza dialoga com o homem de maneira simples e objetiva”, afirma.

O 27º Encontro dos Profetas da Chuva é realizado por meio da atuação do Ministério da Cultura e do Instituto de Pesquisa de Violas e Poesia Cultural Popular do Sertão Central.



Os profetas se reúnem anualmente para debater e realizar previsões do tempo. Os sertanejos utilizam seus conhecimentos sobre o clima e sobre o ambiente para efetuarem os seus prognósticos.