Homem é preso por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas em Quixadá

Um homem de 57 anos foi preso nesta quinta-feira, 12 de janeiro, em Quixadá, após descumprir repetidas vezes medidas protetivas e ameaçar a ex-companheira. A ordem para sua prisão preventiva foi expedida em novembro do ano passado.

Ele foi abordado por agentes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta quinta-feira em um estabelecimento comercial. Segundo o órgão, não portava nenhum artigo ilícito no momento de sua prisão.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá, da qual será encaminhado a uma unidade do sistema prisional, onde deve ficar à disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá: (88) 3101-7918



