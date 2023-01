Casa de Cuidados supera meta de "desmame" de pacientes traqueostomizados; entenda o procedimento

Com 58% dos pacientes traqueostomizados tendo passado pelo “desmame” do procedimento com sucesso em 2022, a Casa de Cuidados do Ceará (CCC), unidade da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), celebra a superação da meta, que era de 40% no ano.

A traqueostomia é realizada para facilitar a respiração por meio de ventilação mecânica.

O procedimento cirúrgico consiste em uma abertura frontal na traqueia, possibilitando a desobstrução de vias respiratórias e a higiene da região. Na Casa de Cuidados do Ceará (CCC), os profissionais atuam na reabilitação de pacientes traqueostomizados e celebram cada decanulação – também conhecida como “desmame”.

Apesar de possibilitar maior qualidade de vida para pacientes com a saúde respiratória debilitada, o instrumento artificial utilizado na traqueostomia aumenta o risco de infecção. Além disso, o procedimento impossibilita que a alimentação seja feita da forma convencional. Não poder mastigar os alimentos, no entanto, anula uma sensação de prazer e interfere no resgate de memórias afetivas proporcionado pelo paladar.

Na maioria dos casos, pacientes internados na CCC que passaram pelo procedimento estão nessa condição há mais tempo e chegam à unidade encaminhados por outros equipamentos de saúde.

Quando o usuário dá entrada no serviço da Casa, são feitos processos de reabilitação motora e respiratória, objetivando o fortalecimento da musculatura e da capacidade cardiopulmonar.

Por isso, o momento da decanulação é considerado uma grande conquista não só para a pessoa traqueostomizada – que passa a respirar naturalmente pelo nariz. A família e a equipe responsável pelos cuidados também comemoram.

