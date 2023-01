Município cearense chega a registrar 38.2ºC nesta quarta-feira, 11; confira máximas

Esta quarta-feira, 11, foi de calor extremo para moradores de pelo menos três municípios do Ceará. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hidrídicos (Funceme), a temperatura mais alta identificada no Estado hoje foi registrada no município de Jaguaribe, de 38.2ºC.

Conforme órgão, em publicação nas redes sociais, embora chuvas "pontuais" tenham atingido algumas cidades cearenses hoje, o calor foi "protagonista" em outras .

As temperaturas máximas desta quarta foram identificadas em: Jaguaribe (38.2ºC), Jaguaribara (37.9ºC) e Barro (37.7ºC).

"Para que o tempo fique mais ameno, são necessários dias de chuva seguidos, o que tá brabo", brincou ainda Funceme na publicação.

