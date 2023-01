Cursos para pretendentes à adoção terão início em março deste ano no Ceará

A partir de março deste ano, pessoas interessadas na adoção de crianças e adolescentes nas 14 zonas judiciárias do Ceará poderão dar continuidade aos cursos psicossociais e jurídicos destinados à preparação e orientação na modalidade virtual. A participação nessas atividades é um pré-requisito para habilitação dos pretendentes à adoção.

Conforme calendário estipulado, as comarcas devem encaminhar à Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), via e-mail, a lista dos participantes, de acordo com com o cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).

No cadastro, é necessário informar o nome completo, contato telefônico de WhatsApp do(s) pretendente(s), assim como os dados do servidor que fará o acompanhamento no decorrer do curso.

Para pessoas das comarcas do interior do Estado, as capacitações são facilitadas pela Cejai, com apoio da Coordenadoria de Educação Corporativa da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal e dos Grupos de Apoio à Adoção (Acalanto Fortaleza e Rede Adotiva).

Segundo o TJCE, a iniciativa considera o largo alcance das capacitações realizadas virtualmente, experiência iniciada em razão da pandemia da Covid-19, com a participação de pretendentes das mais diversas localidades do Ceará e, eventualmente, de outros estados, bem como as avaliações bastante positivas do curso nessa modalidade.

O calendário anual de treinamentos consta na Portaria Nº 2674/2022, publicada no Diário da Justiça do dia 15 de dezembro do ano passado, que autoriza a permanência dos cursos na forma telepresencial, sempre no horário de 13 às 17 horas.

Confira o calendário:

07 e 09 de março de 2023: 2ª e 8ª Zonas Judiciárias

11 e 13 de abril de 2023: 1ª e 12ª Zonas Judiciárias

09 e 11 de maio de 2023 :4ª e 10ª Zonas Judiciárias

13 e 15 de junho de 2023: 9ª e 13ª Zonas Judiciárias

08 e 10 de agosto de 2023: 3ª e 6ª Zonas Judiciárias

12 e 14 de setembro de 2023: 5ª Zona Judiciária

17 e 19 de outubro de 2023: 7ª, 11ª e 14ª Zonas Judiciárias

14 e 16 de novembro de 2023: Pretendentes remanescentes



Serviço

Curso para pretendentes à adoção

Mais informações: por e-mail para o endereço [email protected] ou pelo número de WhatsApp (85) 99691-9940

