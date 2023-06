Ambulância que levava pacientes para hemodiálise colide na CE-187

Uma ambulância se envolveu em um acidente com um carro Fiat Uno, no quilômetro (km) 433 da CE-187, em Quiterianópolis, município situado a cerca de 414 km de Fortaleza. O caso aconteceu na manhã desse sábado, 3. Não houve vítimas com ferimentos graves.

A ambulância pertencente ao município de Tauá, localizado na região do Sertão dos Inhamuns, transportava moradores da cidade até Crateús, onde os passageiros realizariam um procedimento de hemodiálise.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviário Estadual foi direcionada até o local do acidente. Três pessoas foram socorridas ainda na CE-187, com escoriações leves.

Agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e, após colher os dados necessários, liberaram os veículos.

O POVO questionou a PMCE sobre a condição do motorista do Fiat Uno e as supostas infrações de trânsito que possam ter causado o acidente, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.