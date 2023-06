Mais de 700 árvores com risco de queda foram cortadas até maio no CE

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Mais de 700 árvores com perigo de queda foram cortadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) nos cinco primeiros meses do ano de 2023.

Ao todo, foram 756 cortes, uma redução de 16% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 904 árvores foram cortadas.

O corte mais recente aconteceu na manhã desse sábado, 4, em um coqueiro, da espécie Cocos Nucifera. Os bombeiros analisaram que a árvore “se encontrava com uma falha, podendo vim a cair, pondo em risco vidas e patrimônios”.

