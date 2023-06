CBN Cariri estreia novo programa e passa a se chamar O POVO CBN Cariri

Lançada em 20 de novembro de 2018, a rádio CBN Cariri (FM 93,5) celebra neste ano, cinco anos de atuação na região do Cariri Cearense. Em meio às celebrações, mudanças e novidades na programação ganham destaque. A principal novidade é que a rádio deixa de se chamar CBN Cariri e passa a adotar um novo nome: O POVO CBN Cariri.

Formada, programada e transmitida totalmente no Cariri, a rádio é focada nos interesses da região e leva, diariamente, desde 2018, informações voltadas para questões exclusivas do extremo sul do Ceará — desde informações sobre trânsito, a temas como economia, saúde e cultural.

Coordenador da O POVO CBN Cariri, o jornalista Farias Júnior ressalta que a alteração do nome da rádio "reafirma o sentimento de pertencimento e compromisso do Grupo de Comunicação O POVO com a história, a cultura e a economia, valores indissociáveis da nossa região".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nova programação da O POVO CBN Cariri

As mudanças na rádio não passam apenas pelo nome. Única rádio da região do Cariri que atua no formato all news — transmitindo notícias o “tempo todo” nos noticiários ao longo do dia — a O POVO CBN Cariri passa a contar com uma nova grade de programação em 2023, sendo um dos destaques a estreia do programa Revista O POVO Cariri.

Para o jornalista Jocélio Leal, diretor de jornalismo das rádios O POVO CBN Fortaleza e O POVO CBN Cariri, a filiada é destaque pela personalidade e valorização do regionalismo. “A identidade dessa rádio vem da linha editorial dela muito atenta aos interesses da região e tem também o fato de que a redação dela é feita por pessoas da região que conhecem, são pessoas do Cariri”, explica.



O Revista O POVO Cariri estreia nesta segunda-feira, às 15 horas, e se junta ao programa O POVO no Rádio, transmitido das 9 às 11 horas, como atrações exclusivas da rádio. A apresentação será de Guilherme Carvalho.

Guilherme Carvalho, âncora do Revista O POVO Cariri, comenta que o novo programa “tem como objetivo abraçar ainda mais tudo que a região pode oferecer”. Jocélio Leal afirma que a nova programação vem para fortalecer a presença da rádio no período vespertino: “A rádio O POVO CBN Cariri tem personalidade e identidade. E essa identidade que ela já tem desde o início, agora fica ainda mais forte com a presença no rádio também à tarde.”



O programa estreia nesta segunda-feira, 5, e levará além de informação, serviço para os ouvintes. O Revista O POVO Cariri vai ao ar todos os dias, das 15 horas às 16 horas, e abordará cada dia uma área diferente:



Segunda – Direito Cariri



Terça – Saúde Cariri



Quarta – Empregos & Carreiras Cariri



Quinta – Cariri S/A



Sexta – Vida & Arte Cariri

"Cada tema terá um dia especifico com um espaço de quase 40 minutos onde ouviremos em especial, personalidades da região para tratar de assuntos ligados às suas áreas de atuação. Tudo isso adicionado de informações diversas e atualizações sobre os fatos mais relevantes do dia", resume Farias Júnior.



O programa O POVO no Rádio segue com coordenação e apresentação do jornalista Farias Júnior, com produção de Hudson Jorge e, agora, reportagem de Yago Pontes. A emissora cearense conta com a direção de jornalismo de Jocélio Leal e coordenação de Farias Júnior.



Além da grade atual de programação, a série de exibições da rádio que traz as principais informações voltadas à região do Cariri é composta ainda por programas gerados junto à rádio O POVO CBN com os programas da rede.

SERVIÇO

Estreia do Programa Revista O POVO Cariri

Quando: nesta segunda-feira, 5

Horário: 15 horas às 16 horas

Onde ouvir: Rádio O POVO CBN Cariri (FM 93,5)