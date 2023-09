Fugitivo por crimes interestaduais é preso pela Polícia Civil em Brejo Santo

Um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa segunda-feira, 25. Ele, que foi capturado em um cemitério no município de Brejo Santo, no interior do Ceará, era investigado por crimes nos estados do Ceará, Bahia e Sergipe.

Identificado como Carlos Vinícius de Sena Santana, tinha um mandado de prisão preventiva em seu desfavor por estelionato, expedido pela Justiça de Sergipe. Com informações compartilhadas pela Polícia Civil de Sergipe, investigadores cearenses localizaram o suspeito em Brejo Santo.