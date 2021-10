Criminosos matam dois homens e ferem três pessoas durante a fuga

Os crimes ocorreram no município de Pires Ferreira. A SSPDS informa que há indícios que uma das vítimas tinham envolvimento com um grupo criminoso da região

Dois homens foram mortos enquanto bebiam em um bar no distrito de Otavilândia, no município de Pires Ferreira, a 297,1 quilômetros de Fortaleza, na tarde deste domingo, 10. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas ainda não foram identificadas. Durante a fuga, os criminosos abordaram um carro para tomá-lo de assalto, o condutor se assustou, eles atiraram e balearam três pessoas que estavam no veículo. Até às 20 horas deste domingo, ninguém foi preso.

Segundo a SSPDS, as três pessoas feridas no carro eram dois homens e uma mulher. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão os trabalhos investigativos.

Um inquérito policial foi instaurado no plantão da Delegacia Regional de Tianguá para apurar o caso. As polícias Civil e Militar estão fazendo buscas à procura dos suspeitos.



