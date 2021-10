IFCE lança edital com 2.810 vagas para cursos técnicos em 23 cidades

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) lançou, nessa sexta-feira, 8, edital de seleção para cursos técnicos de nível médio unidades localizadas em 23 cidades cearenses. Ao todo, são 2.810 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre 18 de outubro e 4 de novembro, por meio de formulário eletrônico no site qseleção. O edital está disponível no mesmo site.

Há vagas disponíveis para cursos em áreas como informática, química, aquicultura, comércio, rede de computadores, eventos, metalúrgica, edificações, segurança do trabalho, mecânica industrial, manutenção automotiva, entre outras.

E são contempladas unidades localizadas em 23 cidades, como Acaraú, Acopiara, Canindé, Caucaia, Fortaleza, Guaramiranga, Iguatu, Jaguaribe, Maranguape e Umirim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cidades com vagas para cursos técnicos do IFCE

Acaraú Acopiara Aracati Baturité Boa Viagem Camocim Canindé Caucaia Cedro Crato Fortaleza Guaramiranga Iguatu Itapipoca Jaguaribe Jaguaruana Juazeiro do Norte Limoeiro do Norte Maranguape Tabuleiro do Norte Tauá Tianguá Umirim

IFCE: processo seletivo e documentos

O processo seletivo terá fase única, com análise do histórico escolar, segundo critérios e procedimentos que constam no edital.

Os candidatos devem enviar frente e verso do histórico escolar completo do ensino fundamental, do ensino médio ou documentos equivalentes, dependendo do perfil de cada pessoa.

O documento deve ser enviado por meio do sistema eSolis. Exceções, como quem ainda cursa Ensino Médio, devem ser consultadas no edital.

É obrigatório, também, que os candidatos tenham documento oficial de identificação com foto e assinatura e cadastro de pessoa física (CPF) próprio.

Outras informações sobre o processo seletivo e as vagas estão disponíveis no site da seleção.

Serviço

Seleção para cursos técnicos de nível médio IFCE

Quando: de 18 de outubro e 4 de novembro

Onde: por meio de formulário eletrônico no site qseleção

Tags