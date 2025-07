Pentecoste: vigilante de escola é suspeito de abuso sexual; diretora teria se omitido

Segundo o Ministério Público, a Prefeitura deve afastar o vigilante de uma escola do município por suspeita de abuso sexual contra estudantes, e a diretora escolar por omissão e revitimização de adolescente

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que a Prefeitura de Pentecoste afaste o vigilante de uma escola do município, investigado por abuso sexual contra estudantes. O MPCE pede ainda o afastamento da diretora escolar que teria se omitido e revitimizado uma das adolescentes.

As autoridades competentes só ficaram sabendo da suspeita de abuso sexual contra as meninas na escola após o recebimento de denúncias anônimas.

A denúncia levada ao Conselho Tutelar e enviada à Promotoria de Justiça relatou que o vigilante teria realizado atos libidinosos contra estudantes de escola do Município, conforme o MP.

A orientação é para que a Prefeitura instaure procedimentos administrativos disciplinares para apurar as condutas do vigilante e da diretora, que teria omitido informações sobre o caso ao Conselho Tutelar e às autoridades competentes.

Além disso, a diretora teria constrangido uma das vítimas a relatar o abuso na frente do vigilante, submetendo-a a uma situação de revitimização.



De acordo com o MP, a mudança de turno do vigia ainda representa potencial risco para crianças e adolescentes, porque nesse período ocorrem as práticas esportivas escolares.