Município de Pentecoste receberá Pet Ceará Móvel a partir da próxima semana

Em 2025, o programa percorreu 25 bairros de Fortaleza e 16 municípios do interior do Ceará, totalizando 9 mil castrações, sendo 7 mil entre os meses de maio e julho / Crédito: Divulgação/Sepa

Os moradores do município de Pentecoste, a 91,80 km da Capital, receberão o Pet Ceará Móvel, serviço de castração gratuita oferecido pela Secretaria da Proteção Animal (Sepa), a partir da próxima terça-feira, 15. Os atendimentos começarão a partir das 8 horas, na Praça do CSU. LEIA TAMBÉM | Leis de proteção animal no Ceará não são aplicáveis, diz especialista; entenda

Segundo a Sepa, centro cirúrgico equipado dentro do ônibus, tem capacidade para realizar até 200 castrações diárias. Em 2025, o Pet Ceará Móvel realizou 9 mil castrações, sendo 7 mil entre maio e julho, com o novo equipamento. O programa percorreu 25 bairros de Fortaleza e 16 municípios do interior do Ceará, levando castração gratuita para cães e gatos. Até o início de julho deste ano, cerca de 13 mil animais foram vacinados e mais de 63 mil coleiras antiparasitárias distribuídas. Como funcionará o atendimento Os atendimentos serão realizados de terça a sábado. O agendamento deve ser feito previamente online, através site oficial.

No portal, o tutor deve informar seus dados e os do animal, além de selecionar, com antecedência, a data e o horário desejado para o procedimento. Além da castração, os animais recebem gratuitamente: acompanhamento pós-operatório, medicação adequada, colar elizabetano e microchip de identificação. Requisitos para o animal ser atendido

Confira abaixo quais são os requisitos para que o animal seja atendido: Gatos É importante que os felinos sejam levados em caixa de transporte fechada e individual. Animal com idade a partir de 7 meses até 10 anos;

Animal saudável;

Jejum total de 8 horas (sólido e líquido);

Estar sem pulgas ou carrapatos;

Gatas no cio podem ser castradas;

Não pode estar grávida ou amamentando;

Comprovante da vacina contra raiva, quando houver.