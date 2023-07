Estudante faz vaquinha para cursar tecnologia na educação de surdos em Portugal

Formada em Letras/Libras pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Gisliane Oliveira, de 28 anos, foi aprovada na Universidade de Lisboa para o Mestrado em Educação e Formação, com área de especialidade em e-learning e formação à distância.

A lista com os sete alunos aprovados foi divulgada no último dia 10 de julho. Para ingressar na instituição de ensino superior, ela vem arrecadando dinheiro por meio de rifa e vaquinha pela internet.

“Eu quero estudar possibilidades de tecnologias educacionais para potencializar o ensino de libras para estudantes surdos, porque hoje as escolas para surdos não têm materiais de ensino de libras para pessoas surdas, e a tecnologia abre muitas possibilidades para isso," coloca a jovem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O curso tem dois anos de duração, dos quais o primeiro deve ser cursado presencialmente na Universidade de Lisboa, na capital portuguesa. Ano letivo tem início no próximo dia 18 de setembro.

Natural de Paramoti, município na microrregião de Canindé, essa não é a primeira vez em que Gisliane tem que se mudar para estudar. Em 2015, ela ingressou na formação em Letras/Libras na UFC em Fortaleza, curso que escolheu por indicação de um amigo.

“Eu sempre tive curiosidade de aprender libras, só que eu nunca tinha visto isso como uma possibilidade de graduação porque eu não sabia que existia,” explica.

A mudança para Fortaleza foi um “perrengue” para a jovem. “Eu venho de família pobre, meu pai não tem nem o ensino fundamental completo. Meus pais não têm grana, então até quando eu me mudei para Fortaleza eu passei perrengue, sabe? Na minha história, na história da minha família de um modo geral, as coisas sempre foram muito complicadas”, relata.

O interesse pela educação, no entanto, surgiu ainda na época da escola, quando Gisliane participou do Programa de Estímulo à Cooperação na Escola (Prece), no qual estudava e compartilhava conhecimentos. Foi a partir do programa, que tinha como objetivo o ingresso no ensino superior, que ela passou a entender a função social da educação.

A ideia de estudar em Lisboa vem também de um sonho de adolescência, de conhecer o mundo. “Sabe aquele sonho de adolescente, de viajar o mundo, explorar? Eu tinha isso mas ainda era muito distante,” conta.

Entretanto, em 2021, ela começou a pensar em fazer a pós-graduação no exterior, e começou a pesquisar universidades em Portugal. A estudante vinha planejando ingressar no Mestrado em 2024, mas teve uma mudança de planos com a aprovação ainda neste ano.

Nessa terça-feira, 19, Gisliane compartilhou a conquista em suas redes sociais, que tem usado para promover a arrecadação. Até o momento, ela já conseguiu arrecadar mais de mil reais para custear os estudos.

Gisliane está fazendo uma vaquinha para custear a formação, além de uma rifa que vai sortear um ensaio fotográfico, oferecido por um amigo que quis apoiar a jovem. Ela também planeja dar aulas e fazer oficina de libras.