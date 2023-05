Três pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas em Paramoti

Na madrugada desse domingo, 7, um casal foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas em Paramoti, a 103,6 km de Fortaleza. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles trabalhavam para um terceiro envolvido, que também foi preso por ter em seu poder cinco armas de fogo no quintal de sua residência. A operação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Agentes da 1ª Companhia do 4º Batalhão Policial Militar da PMCE foram acionados por volta das 0h10min de domingo, para que uma ocorrência de tráfico de drogas fosse atendida. A equipe responsável iniciou as diligências, que resultaram na abordagem de Francisco Diogo de Sousa, 21, e Thályta Roberta Lima Santos, 18. As investigações policiais apontam que o casal tinha entorpecentes em casa.

Na casa onde os suspeitos moram, foram achadas frações de crack e cocaína. Já na casa de Francisco Vitor Farias, 22, popularmente conhecido como “Peito de Aço”, foram encontradas três trouxas de cocaína não fracionadas, além de dois revólveres calibre 38 e três armas artesanais, sendo duas calibre 12 e uma calibre 38, dez munições calibre 38 e uma faca no quintal da casa de Vitor.

Os três suspeitos, juntamente com as drogas, as armas e as munições confiscadas foram levados para a Delegacia Regional de Canindé. O casal foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico na unidade da Polícia Civil responsável pela área e Vitor foi autuado por tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Os três se encontram à disposição da justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Canindé: (85) 3343-6813