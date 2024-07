Corpo de homem que salvou filho de afogamento é encontrado pelos Bombeiros

Vítima sumiu na tarde desse domingo, 21, após entrar no mar para salvar o filho de afogamento na Praia da Lagoinha, no município de Paraipaba

O corpo do homem que entrou no mar para salvar o filho nesse domingo, 21, na Praia da Lagoinha, no município de Paraipaba, a 92 quilômetros de Fortaleza, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 22. A vítima, ainda não identificada, foi localizada pela guarnição de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para confirmar demais informações do óbito. Ainda não há informações da localidade onde o corpo do pai do menino foi encontrado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As ações de busca e resgate para localizar o homem tiveram início ainda na tarde de ontem, onde duas frentes de procura foram montadas nas horas seguintes ao desaparecimento.