Homem morre vítima de afogamento no rio Acaraú, em Sobral

Um homem de 37 anos morreu vítima de afogamento na sexta-feira, 5, no rio Acaraú, em Sobral, a 233,78 quilômetros (km) de Fortaleza, na altura da rua Pintor Lemos. O corpo da vítima foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na tarde desse sábado, 6.

O órgão foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) às 8h06min do sábado para ocorrência tipificada como busca e resgate. No local, porém, os agentes entenderam se tratar de um afogamento.