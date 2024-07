Adolescente morre vítima de afogamento em açude em Campos Sales

Um jovem de 16 anos faleceu vítima de afogamento em Campos Sales, a 546,07 km de Fortaleza. O caso foi registrado na tarde da última sexta-feira, 5, no Açude do Governo, no bairro Guarani.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), testemunhas relataram que a vítima estava com mais dois amigos, quando por volta de 15h30min, ele desapareceu. Com isso, a guarnição, que contou com uma equipe de mergulho, foi até o local para atender a ocorrência.