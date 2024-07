Ceará registra duas mortes por afogamento em reservatórios no Interior; veja cuidados

Dois jovens morreram vítimas de afogamento em reservatórios no interior do Estado, na última sexta-feira, 5. Um dos casos foi de um jovem de 16 anos, que se afogou no Açude do Governo, em Campos Sales, a 546,07 quilômetros (km) de Fortaleza. Outra vítima foi um homem de 37 anos se afogou no rio Acaraú, em Sobral, 233,78 km distante da Capital.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), testemunhas relataram que o adolescente estava com mais dois amigos e, por volta das 15h30min, ele desapareceu. Com isso, a guarnição, que contou com uma equipe de mergulho, foi até o local para atender à ocorrência.

Pela complexidade da ação, as buscas pela vítima só começaram perto das 20 horas. O corpo do jovem foi localizado 38 minutos após o início da operação, submerso a quatro metros de profundidade.