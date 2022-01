Foragido de Alagoas acusado de tráfico de drogas é preso em Paraipaba

Um homem suspeito de roubo e de corrupção de menores foi preso nessa quarta-feira, 5, no município de Paraipaba, a 95 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), o homem seria natural do estado do estado de Alagoas, onde o crime teria sido cometido, há quase dois anos.

Os policiais civis de Paraipaba já realizavam investigações acerca da participação do suspeito em crimes de roubo e tráfico na região. Durante as análises, foi descoberto que Cícero Geves da Silva, de 24 anos, já possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Maceió, em Alagoas.

Cícero é natural da cidade alagoana União dos Palmares. Segundo a PC, o homem já possui passagens por tráfico de drogas e por roubo em Alagoas. Além disso, ele estava há mais de um ano foragido do estado.

A ação foi realizada pela Delegacia Municipal de Paraipaba, que cumpriu o mandado de prisão pelo crime de roubo e corrupção de menor. A Polícia Civil segue investigando outros crimes de tráfico de drogas na região.



