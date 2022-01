PRF apreende carro roubado em Chorozinho, no Ceará, com apoio da PM

O proprietário do carro relatou que um grupo de homens armados teria invadido sua casa, por volta das 20 horas, na quarta-feira, 5, para roubar o veículo e outros objetos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Militar do Ceará, recuperou um carro roubado em uma estrada de terra, em Chorozinho, no quilômetro 61 da BR-116.



De acordo com a PRF, o proprietário do veículo relatou que um grupo de homens armados teria invadido sua casa, por volta das 20 horas, na quarta-feira, 5, para roubar o carro e outros objetos.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, onde o proprietário recebeu o carro, modelo Fiat Palio, de volta.

