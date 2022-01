Polícia investiga circunstâncias da morte de jogadora de futebol em Itarema

O laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) deve definir a causa da morte e auxiliará nas investigações. Maria Érica deu entrada no hospital em estado grave, com um sangramento

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da jogadora de futebol Maria Érica Alves Messias, de 26 anos, registrada na última segunda-feira, 3, em unidade hospitalar de Sobral. Natural de Itarema, ela morava em Santa Catarina e veio ao Ceará passar as festas do fim do ano. Érica foi jogadora de futebol do clube Fênix, de Itarema.



Uma familiar de Érica, que pediu para não ser identificada, relatou que ela foi para uma festa e, no dia seguinte, precisou de atendimento médico. A Santa Casa de Sobral informou que a paciente deu entrada com sangramento transvaginal intenso. O estado dela se agravou, foi entubada e morreu.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Itarema, apura as circunstâncias da morte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Primeiro nascimento de 2022 da rede estadual do Ceará é registrado em Fortaleza

Ceará fecha 2021 com 3.299 assassinatos, redução de 18% em relação a 2020

Conforme informações registradas em Boletim de Ocorrência (B.O), a vítima, uma mulher de 26 anos, foi socorrida por familiares, após apresentar um forte sangramento, no domingo, 2. De acordo com as primeiras informações colhidas por diligências realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), a diretoria do hospital informou que não havia indícios de crime sexual. Por isso, a unidade hospitalar não teria acionado a PMCE.

O B. O foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Itarema, que apura o caso. A Polícia Civil aguarda o laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que auxiliará nas investigações.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags