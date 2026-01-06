Homem morre após confronto policial dentro de residência em Coreaú

Imagem de apoio ilustrativo. Ocorrência contou com apoio do Bepi e Raio, da PMCE / Crédito: Samuel Setubal

Um homem, de 24 anos, suspeito de ameaçar moradores e efetuar disparos de arma de fogo em via pública no Centro do município de Coreaú, a 255,63 quilômetros de Fortaleza, morreu após confronto policial nessa segunda-feira, 5. A ocorrência aconteceu após uma denúncia à Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre as ações do suspeito no local. Ao chegar na região, policiais do Batalhão do Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (1ª Cia/ 4º BPRaio) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) foram recebidos a tiros pelo homem.