Homem morre após confronto policial dentro de residência em Coreaú

Homem morre após confronto policial dentro de residência em CoreaúSuspeito de 24 anos atirou contra agentes do Raio e Bepi, da PMCE, iniciando uma troca de tiros no local. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Um homem, de 24 anos, suspeito de ameaçar moradores e efetuar disparos de arma de fogo em via pública no Centro do município de Coreaú, a 255,63 quilômetros de Fortaleza, morreu após confronto policial nessa segunda-feira, 5.
A ocorrência aconteceu após uma denúncia à Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre as ações do suspeito no local. Ao chegar na região, policiais do Batalhão do Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (1ª Cia/ 4º BPRaio) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) foram recebidos a tiros pelo homem.
Em seguida, o suspeito se refugiou no interior de uma residência e seguiu atirando contra os agentes, recusando a se render após tentativas de negociação. A PMCE informou que, diante do confronto, solicitou apoio especializado.
Durante a intervenção policial, o suspeito foi ferido. Ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital municipal de Coreaú, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
No local, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo um revólver calibre .32 e três armas artesanais, incluindo uma de calibre .12. O material foi encaminhado à Delegacia Municipal de Coreaú, onde foi instaurado o Inquérito Policial para apuração do caso.
O suspeito possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo.