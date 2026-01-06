Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem morre após confronto policial dentro de residência em Coreaú

Homem morre após confronto policial dentro de residência em Coreaú

Suspeito de 24 anos atirou contra agentes do Raio e Bepi, da PMCE, iniciando uma troca de tiros no local. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Atualizado às Autor Mirla Nobre
Autor
Mirla Nobre Repórter-trainee
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem, de 24 anos, suspeito de ameaçar moradores e efetuar disparos de arma de fogo em via pública no Centro do município de Coreaú, a 255,63 quilômetros de Fortaleza, morreu após confronto policial nessa segunda-feira, 5.

A ocorrência aconteceu após uma denúncia à Polícia Militar do Ceará (PMCE) sobre as ações do suspeito no local. Ao chegar na região, policiais do Batalhão do Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (1ª Cia/ 4º BPRaio) e do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) foram recebidos a tiros pelo homem.

Leia Mais | Babá cearense foi morta por patroa com golpe de bloco de cimento na cabeça em Portugal

Em seguida, o suspeito se refugiou no interior de uma residência e seguiu atirando contra os agentes, recusando a se render após tentativas de negociação. A PMCE informou que, diante do confronto, solicitou apoio especializado.

Durante a intervenção policial, o suspeito foi ferido. Ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital municipal de Coreaú, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

No local, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo um revólver calibre .32 e três armas artesanais, incluindo uma de calibre .12. O material foi encaminhado à Delegacia Municipal de Coreaú, onde foi instaurado o Inquérito Policial para apuração do caso.

O suspeito possuía antecedentes criminais por posse ilegal de arma de fogo.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar