Policial militar morre após carro bater em carreta em Caucaia

Agente conduzia um Voyage quando o mesmo colidiu contra o caminhão, que tem emplacamento de São Paulo
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Um Policial Militar de 67 anos morreu na manhã desta terça-feira, 6, após o carro no qual estava se chocar contra uma carreta na BR 222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu às 11h30min. O agente que veio a óbito conduzia um Voyage quando o mesmo colidiu contra o caminhão, que tem emplacamento de São Paulo.

Policial, cujo nome não foi divulgado, era natural de Orós, no Interior do Ceará. Por volta das 15h15min os agentes federais ainda realizavam o atendimento da ocorrência. Não houve informações sobre outras possivéis vítimas.  

 

