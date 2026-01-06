Policial militar morre após carro bater em carreta em Caucaia

Agente conduzia um Voyage quando o mesmo colidiu contra o caminhão, que tem emplacamento de São Paulo

Um Policial Militar de 67 anos morreu na manhã desta terça-feira, 6, após o carro no qual estava se chocar contra uma carreta na BR 222, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Leia também | Homem morre após confronto policial dentro de residência em Coreaú

