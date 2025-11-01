Homem é morto a tiros em via pública de Paracuru

Homem é morto a tiros em via pública de ParacuruVitima foi alvejada em uma via pública da região; investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil do município
Um homem de 45 anos foi morto após ser alvo de disparos de arma de fogo no município de Paracuru, a 90,61 km de Fortaleza, na sexta-feira, 31.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi alvejado em uma via pública da região.
Vítima veio a óbito ainda no local, momentos após ser atingida pelos tiros. Pasta não deu informações sobre motivação do crime ou possíveis suspeitos.
“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para a ocorrência. A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Paracuru”, destaca SSPDS.
