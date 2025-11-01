Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é morto a tiros em via pública de Paracuru

Homem é morto a tiros em via pública de Paracuru

Vitima foi alvejada em uma via pública da região; investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil do município
Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um homem de 45 anos foi morto após ser alvo de disparos de arma de fogo no município de Paracuru, a 90,61 km de Fortaleza, na sexta-feira, 31.

Leia também | PM é preso ao tentar assaltar banco em Missão Velha neste sábado, 1º

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi alvejado em uma via pública da região.

Vítima veio a óbito ainda no local, momentos após ser atingida pelos tiros. Pasta não deu informações sobre motivação do crime ou possíveis suspeitos. 

“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para a ocorrência. A investigação está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Paracuru”, destaca SSPDS. 

Leia mais


 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar