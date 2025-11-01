Com novas posses, Ceará passa a ter 379 defensores públicos

Cerimônia será nesta segunda-feira, 3 de novembro, em Fortaleza, e marca a posse de 10 novos defensores e defensoras públicas do Ceará

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) realizará, nesta segunda-feira, 3 de novembro, a cerimônia de posse dos novos defensores e defensoras públicas. Ao todo, 10 novos defensores públicos tomarão posse e passarão a integrar o quadro de membros da instituição.

Com as novas nomeações, o Ceará passa a contar com 379 defensores públicos em atividade, atingindo a marca de 50 nomeados do 8º concurso público.