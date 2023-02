Polícia abre inquérito contra mulher acusada de ameaçar de morte prefeito de Paracuru

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) abriu um inquérito para investigar uma mulher com base no crime de terrorismo. Ela é suspeita de ter ameaçado de morte o prefeito e funcionários da prefeitura do município de Paracuru, a 90,8 km de Fortaleza, nesta última quinta-feira, 16. A mulher foi conduzida a uma delegacia da região, onde foi ouvida pelos policiais e, depois, liberada.

Áudios que circulam pelas redes sociais, incitam, além das ameaças de morte, a depredação do patrimônio público, escute:







Veja nota da Polícia Civil:

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que, após denúncias de que um ataque contra o gestor e funcionários da Prefeitura de Paracuru estaria sendo incitado em redes sociais, uma mulher que seria a responsável pelos áudios foi conduzida, nessa quinta-feira (16), à Delegacia Municipal de Paracuru - Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23). Na unidade policial, ela foi ouvida e liberada. A Polícia Civil instaurou inquérito e realiza investigações com base no crime de terrorismo (Lei 13.260/2016)





