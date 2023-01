Duas mulheres são encontradas mortas em Paracuru

Os corpos de duas mulheres foram encontrados com lesões de disparos de armas de fogo no município de Paracuru, a 90,8 km de Fortaleza, nesse domingo, 1º. As vítimas ainda não foram identificadas, conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram evidências que serão usadas nas investigações.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Paracuru: (85) 3344 1333



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Passageiras tentam embarcar com 51kg de maconha skunk em Cruz, no Ceará

Arma de fogo é apreendida em Canindé em operação do Raio

Polícia militar apreende armas de fogo, munição e maconha em Aquiraz

Ceará deve receber investimentos de R$ 6,6 bilhões em obras de saneamento básico

Censo 2022: municípios do Interior diminuem, Grande Fortaleza cresce; entenda

Tags