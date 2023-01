Bullying: criança tem mãos e pés amarrados por colegas de escola em Paracuru

Um menino de 11 anos teve as mãos e os pés amarrados por colegas em uma escola municipal de Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará. O momento foi gravado em vídeo e circula nas redes sociais. Conforme as imagens, pelo menos outros dois meninos amarram os membros do garoto e o xingaram. As agressões ocorreram no último sábado, 14.

A Prefeitura de Paracuru divulgou, em comunicado oficial nessa terça-feira, 17, que as secretarias de Esporte, Educação, Assistência Social e Saúde, após saberem do ocorrido, "tomaram as devidas providências cabíveis".

“Já entramos em contato com os familiares da criança e estamos dando todo o suporte necessário à família", continua a gestão.

Também segundo o comunicado, "os responsáveis pelo ato já estão sendo identificados, e os órgãos correlatos já estão acionando seus familiares para tomar as ações cabíveis juntos a família”. Uma publicação com orientações contra o bullying também foi postada nessa terça-feira.

Ao O POVO, a Prefeitura garante que "a equipe da Assistência Social já está acompanhando o caso e preparando as atividades mensais nas escolas" junto das secretarias da Educação e da Saúde. A gestão reafirmou ainda que a "família está recebendo todo o aparato judicial e psicológico do poder publico".

Conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a Delegacia Municipal de Paracuru instaurou um procedimento policial e identificou todos os envolvidos no caso. A Polícia classifica as agressões como "ato infracional análogo ao crime de tortura".

