Casal morre vítima de afogamento em praia de Paracuru

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos vítimas de afogamento no município de Paracuru, a 90 km de Fortaleza. De acordo com informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a ocorrência foi registrada nessa segunda-feira, 1°, na Praia da Pedra do Meio.

Populares acionaram uma equipe do 23º Batalhão (23º BPM) para atender à ocorrência. Chegando ao local, às 18h30min, os policiais militares confirmaram os óbitos.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também compareceu ao local para procedimentos cabíveis. A Polícia não divulgou o nome das vítimas.

