Ceará deve receber investimentos de R$ 6,6 bilhões em obras de saneamento básico

Nos próximos anos o Ceará deve receber R$ 6,6 bilhões em obras para "universalização do saneamento básico" nas Regiões Metropolitanas de Fortaleza e no Cariri. Investimentos serão realizados pela Aegea Saneamento e Participações S.A, por meio de três licitações.

Primeira licitação diz respeito a Parceria Público Privada (PPP) da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), vencida pela Aegea em setembro último. Empresa deve investir o montante de R$ 6,2 bilhões em ações de saneamento realizadas em 24 cidades da Região Metropolitana da Capital e do Cariri.

Obras devem ter inicio após assinatura de contrato entre as partes envolvidas. Depois desse processo, serão investidos R$ 2,8 bilhões em ações de saneamento nos cinco primeiros anos, montante que deve chegar a R$ 4,6 bilhões em dez anos.



Os municípios contemplados com ações são: Juazeiro do Norte, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri, Pacajus, Pacatuba, Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú e Maranguape, Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi.

Ainda segundo Aegea, investimentos devem beneficiar cerca de 4,3 milhões de cearenses com o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Há ainda a previsão de que, até 2023, 90% da população seja atendida com esse tipo de serviço, avançando para 95% em 2040.



Outras licitações vencidas

A empresa também venceu, neste mês, o leilão para a concessão de resíduos sólidos urbanos em nove cidades da região do Cariri, que "contempla obras de infraestrutura, melhorias, manutenção e operação de unidades de tratamento e reciclagem, com investimento superior a R$ 110 milhões".

"Entre as principais metas estabelecidas está a construção de aterro sanitário e destinação ambiental adequada de 100% dos resíduos, permitindo a desativação de nove lixões", pontua Aegea. Obras ainda serão iniciadas.

Além disso, a empresa já opera, por meio da concessão de esgoto no Crato, na Região do Cariri, onde estão previstos R$ 250 milhões em investimentos ao longo dos 35 anos de contrato.



