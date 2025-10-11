Ecomuseu de Pacoti inaugura nova sede em antigo prédio da Cadeia Pública

Prédio da antiga Cadeia Pública de Pacoti, agora reformado para abrigar o Ecomuseu / Crédito: Sesc Ceará

A nova sede do Ecomuseu de Pacoti passa a ocupar o espaço da antiga Cadeia Pública da cidade. Inaugurado no sábado passado, dia 4, o local está aberto ao público em geral às sextas e sábados de 9h às 17h, além de receber grupos escolares ou turísticos sob agendamento. Neste fim de semana, o equipamento estará aberto neste domingo, 12, das 9h às 12h. A entrada é gratuita. O prédio do antigo presídio, construído em 1944, foi desativado em 2019, permanecendo em estado de abandono até o início do projeto de restauração em 2024.

Leia Mais | Professora da Unilab é selecionada para coordenar pesquisa na França O coordenador do Ecomuseu e professor de história, Levi Jucá, detalha sobre as motivações que levaram à escolha do novo local: “Sempre sonhamos em situar a sede do Ecomuseu em um espaço mais acessível e funcional tanto para a comunidade, como para os turistas. O prédio da antiga cadeia estava desativado e sem uso desde 2019, além de se tratar de um prédio histórico, construído em 1944, em estilo art-déco, e ainda possuir as suas características arquitetônicas originais”. Leia Mais | Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE A restauração contou com apoio da Prefeitura de Pacoti, que cedeu o prédio ao projeto, com o patrocínio do Serviço Social do Comércio (Sesc-CE) e do movimento SOS Guaramiranga, além da parceria de outras entidades como da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Cal Restauro, NetGames e do Museu de História Natural do Ceará. Também foram realizadas rifas e outras contribuições voluntárias, que contaram com apoio da comunidade local.

“Há a importância de ressignificar um espaço que antes era de dor, sofrimento e cárcere e passa a ser em lugar de memória, cultura, arte e educação”, destaca Levi.

O Ecomuseu

A iniciativa surgiu em 2015, por meio do projeto “Jovem Explorador”, orientado pelos professores Levi Jucá e Maraline Rocha, com a participação de jovens estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual. O projeto buscava incentivar a pesquisa e a divulgação da cultura e da natureza da cidade e região pelos estudantes. A divulgação das descobertas levaram à implantação do Ecomuseu, em parceria com a comunidade, considerado na época o primeiro museu construído em plástico reciclável do Brasil.

Atualmente, o museu desenvolve diversas ações educacionais, como oficinas de formação artística, em parceria com o Sesc-CE e a Prefeitura, que ensinam sobre desenho, quadrinhos e pintura para crianças e adolescentes das redes pública e privada de educação semanalmente, e o projeto "Abelhas nas Escolas", em que são mantidas colônias de abelhas nativas sem ferrão dentro de diversas escolas do município, promovendo atividades de educação ambiental em torno da importância desses polinizadores. Serviço