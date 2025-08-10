Comunidades litorâneas celebram tradição e cultura no Encontro Sesc Povos do Mar

Comunidades litorâneas celebram tradição e cultura no Encontro Sesc Povos do MarEvento realizado neste domingo, 10, na Beira Mar de Fortaleza, reuniu música, artesanato, gastronomia e manifestações culturais de mais de 200 povos litorâneos do Ceará
Quem passou pela orla da Beira Mar de Fortaleza neste domingo, 10, pôde sentir, ainda mais, a diversidade da cultura cearense.
Através da música, do trabalho manual, da gastronomia e de diversas outras heranças nativas, o Encontro Sesc Povos do Mar, realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), celebrou 15 anos de tradição de mais de 200 comunidades litorâneas cearenses. A programação teve início na última quinta-feira, 7.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Quem chegava ao espaço reservado se deparava com rendeiras concentradas nos bordados, rodas de capoeira acompanhadas do coro e palmas do público, grupos de maracatu e peças singulares produzidas por artesãos. O palco principal também recebeu o cantor Marcos Lessa na tarde deste domingo.
Mas, além do sensorial visual e sonoro, paladar e olfato do público eram aguçados pelas receitas autorais dos mestres e das marisqueiras, que foram apresentadas na atividade “Dicumê: socialização de práticas alimentares e da Casa da Tapioca”, onde os visitantes puderam conhecer as culturas gastronômicas de vários territórios.
Com o prato crepioca com algas, a mestre Aldeneide Silva, 49, moradora de Icapuí, a 201 km de Fortaleza, começou a focar na culinária em 2001, com o projeto “Mulheres de Corpo e Algas”.
“Nós trabalhamos cultivando algas em alto-mar e, fazendo o beneficiamento das algas, a gente faz alimentos e cosméticos”.
Ela conta que foi convidada por dona Marli da Costa Soares, de 56 anos, que também apresentou um prato com a iguaria: um pudim feito com algas.
As duas compõem um grupo, sendo a maioria mulheres cozinheiras, acompanhado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), explica Vanessa Santos, consultora gastronômica do órgão.
“Faz dois anos que a gente está com elas, eu digo elas porque a maioria é mestre, feminina. E nisso, elas já mudaram o jeito de ver a comida delas”.
Vanessa pontua que muitas receitas do Povos do Mar acabam integrando o menu de alguns restaurantes, como o restaurante-escola Mayú, do Senac.
“Têm ajustes para fazer? Claro que têm. Têm diferenças climáticas, diferenças de equipamentos, mas a referência de sabor a gente respeita. Com isso, a gente faz a roda econômica girar”.
Enquanto o palco com os pratos gastronômicos visitantes pelo cheiro e sabor, do outro lado da faixa de areia, os cânticos e a animação do grupo Boi Canarinho, da Barra do Ceará, chamavam a atenção até mesmo de quem passava pela orla e se escorava nas grades para ver de perto.
Reconhecido pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por meio do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade neste ano, Liana Cavalcante, que é responsável pelo Boi Canarinho junto ao companheiro Hesse Santana, conta que o grupo existe desde 2021, quando ganhou do mestre Zé Pio.
“Nós somos uma família LGBT, então a gente tinha uma preocupação de que esse boi fosse um boi onde as pessoas trans, LGBTs, se sentissem confortáveis para brincar, porque muitas vezes as manifestações são em volta de um conservadorismo e um colonialismo que afasta essas pessoas”.
A programação do Povos do Mar segue nesta segunda-feira, 11.
Os princípios que norteiam o Povos do Mar
Sabor, saberes, saúdes, manualidade e cantos são as diretrizes que fazem o Povos do Mar acontecer desde 2010, afirma Paulo Leitão, coordenador de programação social do Sesc e um dos organizadores.
Desde o olhar da gastronomia até o artesanato, toda a curadoria do evento é feita em parceria e descobertas.
“Primeiramente, a gente identifica a cultura alimentar local, que identifica as práticas de saúde comunitária e tenta, juntamente com as famílias e mestres, transformar isso numa atividade social que pode ser aplicável para virar programação”.
Outro eixo destacado por Paulo é o feito à mão e todas as possibilidades que ele pode abranger, aglutinando todas as manualidades e técnicas de artesanato.
Em conjunto de todas as expressões presentes na iniciativa, ele destaca: “Aqui é um grito da estética cearense, comunitária e primal”.
“Não basta fazer um artesanato bonito ou ser um artesão maravilhoso, tem que ter um vínculo comunitário para poder estar aqui. Seja um terreiro de candomblé, seja um Maracatu ou uma associação como artesãos de Camocim”, continua.
Por fim, ele aponta que há uma urgência e necessidade de preservar as práticas culturais. “Então os movimentos precisam voltar às suas práticas ancestrais, valorizar os seus idosos, fazer como os povos tradicionais estão fazendo, ter suas escolas, mostrar sua cultura”.
Veja o último dia de programação do Povos do Mar
- 8h: Vivência Encantos da Mata
- Local: Trilha Sesc Iparana
- 8h: Corrida de Canoa de Zinga
- Local: Rio Ceará
- Local: Salão de eventos 1 – Sesc Iparana
- 8h30: Roda de Saberes “Feito à mão: empreendorismo e estratégias de visibilidade
das tramas, bordados e rendas cearenses”
- Local: Auditório Sesc Iparana
- 8h30: Roda de Saberes Expressões socioculturais litoral do Ceará: Ancestralidade,
narrativas e oralidades”
- Local: Rio Ceará
- 8h30: Vivência Remada no Rio Ceará (Stand up)
- 9h: Vivência Corrida de Miniaturas de botes de caça
- Local: Rio Ceará.
- 9h: Vivência Mirantes, imagens e imaginários
- Local: Rio Ceará
- 9h: Apresentações socioculturais
- Local: Museu Orgânico e Gastronômico Albertu’s
- 9h: Vivência Tarrafeando no Rio Ceará
- Local: Rio Ceará
- 9h: Basquetada
- Local: Vila do Mar, Barra do Ceará
- 9h30: Trilha Ecológica e os Saberes da Mata Sagrada
- Local: Trilha do Sesc Iparana
- 9h30: Fragata Viva o Mangue Vivo
- Local: Rio Ceará
- 10h: Vivência a Pesca do Siri
- Local: Rio Ceará
- 11h30: Museu Orgânico e Gastronômico Albertu’s10h Vivência a Pesca do Siri
- Local: Rio Ceará