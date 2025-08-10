Comunidades litorâneas celebram tradição e cultura no Encontro Sesc Povos do Mar

FORTALEZA-CE, BRASIL,10.08.2025: Povos do Mar na Beira-Mar. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Quem passou pela orla da Beira Mar de Fortaleza neste domingo, 10, pôde sentir, ainda mais, a diversidade da cultura cearense. Através da música, do trabalho manual, da gastronomia e de diversas outras heranças nativas, o Encontro Sesc Povos do Mar, realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio), celebrou 15 anos de tradição de mais de 200 comunidades litorâneas cearenses. A programação teve início na última quinta-feira, 7.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem chegava ao espaço reservado se deparava com rendeiras concentradas nos bordados, rodas de capoeira acompanhadas do coro e palmas do público, grupos de maracatu e peças singulares produzidas por artesãos. O palco principal também recebeu o cantor Marcos Lessa na tarde deste domingo. Mas, além do sensorial visual e sonoro, paladar e olfato do público eram aguçados pelas receitas autorais dos mestres e das marisqueiras, que foram apresentadas na atividade “Dicumê: socialização de práticas alimentares e da Casa da Tapioca”, onde os visitantes puderam conhecer as culturas gastronômicas de vários territórios. Com o prato crepioca com algas, a mestre Aldeneide Silva, 49, moradora de Icapuí, a 201 km de Fortaleza, começou a focar na culinária em 2001, com o projeto “Mulheres de Corpo e Algas”. “Nós trabalhamos cultivando algas em alto-mar e, fazendo o beneficiamento das algas, a gente faz alimentos e cosméticos”.

Ela conta que foi convidada por dona Marli da Costa Soares, de 56 anos, que também apresentou um prato com a iguaria: um pudim feito com algas. Marli da Costa Soares e Aldeneide Silva Crédito: Révinna Nobre As duas compõem um grupo, sendo a maioria mulheres cozinheiras, acompanhado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), explica Vanessa Santos, consultora gastronômica do órgão.

“Faz dois anos que a gente está com elas, eu digo elas porque a maioria é mestre, feminina. E nisso, elas já mudaram o jeito de ver a comida delas”. Vanessa pontua que muitas receitas do Povos do Mar acabam integrando o menu de alguns restaurantes, como o restaurante-escola Mayú, do Senac. “Têm ajustes para fazer? Claro que têm. Têm diferenças climáticas, diferenças de equipamentos, mas a referência de sabor a gente respeita. Com isso, a gente faz a roda econômica girar”.

Liana Cavalcante, do Boi Canarinho Crédito: FÁBIO LIMA Enquanto o palco com os pratos gastronômicos visitantes pelo cheiro e sabor, do outro lado da faixa de areia, os cânticos e a animação do grupo Boi Canarinho, da Barra do Ceará, chamavam a atenção até mesmo de quem passava pela orla e se escorava nas grades para ver de perto. Reconhecido pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) por meio do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade neste ano, Liana Cavalcante, que é responsável pelo Boi Canarinho junto ao companheiro Hesse Santana, conta que o grupo existe desde 2021, quando ganhou do mestre Zé Pio.