Homem é morto por disparos de arma de fogo em Pacatuba

Homem é morto por disparos de arma de fogo em PacatubaA vítima, de 21 anos, chegou a ser socorrida e morreu em uma unidade hospitalar
Um jovem de 21 anos foi morto na terça-feira, 4, por disparos de fogo em uma via pública no bairro Alvorada, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar. Acerca do caso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio doloso.
A SSPDS não detalhou as circunstâncias do crime nem respondeu se os suspeitos que efetuaram os disparos foram identificados.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.
A 24ª Delegacia de Polícia Civil (24º DP) é a unidade policial responsável pela elucidação do caso.