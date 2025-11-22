Grávida é presa por matar o companheiro após violência doméstica

Mulher grávida de seis meses é presa por matar o companheiro após violência domésticaA suspeita, que não possui antecedentes criminais e está no sexto mês de gestação, teria matado o homem com golpes de facas
Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante na noite de sexta-feira, 21, por suspeita de matar o companheiro com golpes de facas após ocorrência de violência doméstica. O caso aconteceu na sexta, 21, na localidade de Chapada, zona rural do município de Poranga, no interior do Ceará.
LEIA MAIS | OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência
Conforme informações, a mulher está grávida de seis meses. A suspeita não possui antecedentes criminais e foi conduzida à Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.
Leia mais
De acordo com as informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe policial de Poranga recebeu uma denúncia de violência doméstica na região, por volta das 21h30min de ontem, 21.
Quando chegaram ao local informado, os policiais encontraram o homem já sem vida, com lesões provocadas por golpes de faca.
A suspeita não estava na residência no momento da chegada da composição policial. Depois das diligências na região, os agentes conseguiram localizar a mulher, que recebeu voz de prisão.