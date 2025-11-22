Grávida é presa por matar o companheiro após violência doméstica

Imagem de apoio ilustrativo. Ao chegar no local informado, os policiais militares encontraram o homem já sem vida, com lesões provocadas por golpes de faca / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Uma mulher de 21 anos foi presa em flagrante na noite de sexta-feira, 21, por suspeita de matar o companheiro com golpes de facas após ocorrência de violência doméstica. O caso aconteceu na sexta, 21, na localidade de Chapada, zona rural do município de Poranga, no interior do Ceará. LEIA MAIS | OMS: 840 milhões de mulheres no mundo foram alvo de violência

