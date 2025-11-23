Homem é preso por dirigir embriagado e atropelar dois em Caucaia

Homem é preso por dirigir embriagado e atropelar duas pessoas em CaucaiaCaso aconteceu na madrugada. Ação foi realizada por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), na localidade Lagoa das Rosas
Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo, 23, suspeito de dirigir embriagado e atropelar duas pessoas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Leia também | Trio preso em Sobral inclui jovem investigado por 16 assassinatos
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a ação foi realizada por uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), na localidade Lagoa das Rosas.
Policiais foram acionados para atender a ocorrência, registrada nas imediações de um estabelecimento comercial, à 1h30min. No local, os agentes encontraram o suspeito já contido por moradores da região.
Leia mais
Testemunhas informaram aos agentes que o homem havia atropelado duas pessoas momentos antes. Conforme a SSPDS, "vítimas foram socorridas por meios próprios e não correm risco de morte".
O suspeito teria cometido a ação enquanto dirigia embriagado. Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, "onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante", informa a nota da pasta da segurança.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br