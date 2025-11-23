Homem é preso por dirigir embriagado e atropelar dois em Caucaia

Foto de apoio ilustrativo: Polícia Militar foi acionada, mas o agressor fugiu antes da chegada da viatura / Crédito: JÚLIO CAESAR

Um homem de 21 anos foi preso na madrugada deste domingo, 23, suspeito de dirigir embriagado e atropelar duas pessoas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



O suspeito teria cometido a ação enquanto dirigia embriagado. Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, "onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante", informa a nota da pasta da segurança. Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.