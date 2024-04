Grupo suspeito de fraude de licitação é alvo de operação da Polícia Civil

Coordenadas pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor), as ofensivas iniciaram em janeiro de 2023, quando houve uma denúncia de que um grupo de empresários estariam ganhando todos os processos licitatórios na cidade de Pacajus .

Em operação realizada na manhã desta quarta-feira, 10, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu 26 mandados de busca e apreensão contra alvos de investigação por fraude de licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa em Pacajus , na Região Metropolitana do Fortaleza.

Conforme as investigações, os criminosos se aproveitavam de “laranjas”, que serviam como proprietários das empresas investigadas para driblar a fiscalização. Diante dos fatos, a Polícia representou por medidas cautelares ao Poder Judiciário, pedido este que foi acatado.

A operação contou com a participação de agentes do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), Departamento Técnico Operacional (DTO), Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e dos Departamentos de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), Metropolitana (DPJM), e Capital (DPJC).

