Apenas 11% do público de Fortaleza é vacinado contra gripe em um mês de campanha

Ariely, 4 anos, tomou vacina contra a gripe ontem Crédito: FÁBIO LIMA

Fortaleza completa nesta quinta-feira, 11, um mês desde o início da campanha de vacinação contra a Influenza. Até o momento, contudo, a Capital imunizou apenas 11% do grupo prioritário. Iniciada em 11 de março, a campanha registrou, até o momento, a vacinação de 113.117 pessoas. A expectativa é que, até o final da campanha, pouco menos de um milhão de cidadãos sejam imunizados.

A campanha contra a gripe se estende no Ceará até 31 de maio de 2024. Apenas em Fortaleza, a expectativa é que 90% do grupo prioritário seja imunizado até o final do período, ou seja, em torno de 946.903, segundo afirmou a SMS. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a baixa procura, a coordenadora de imunização da SMS, Vanessa Soldatelli, ressalta a importância das pessoas entenderem a importância do imunizante. “Ela é uma vacina que protege contra os três principais vírus da influência, que provocam as doenças mais graves, como pneumonias, a meningite pneumocócica e a infecção pela Haemophilus influenzae tipo b (Hib)”, destaca.

Com campanhas realizadas todos os anos, a coordenadora ainda explica a importância da população fazer a atualização do imunizante. “Isso se deve à natureza mutante do vírus. São realizados estudos anualmente para determinar as cepas predominantes e produzir a vacina correspondente. Por essa razão, é necessário que as pessoas sejam imunizadas todos os anos”, pontua. Após receber a vacina contra a gripe, são necessários cerca de 14 a 21 dias para uma imunidade completa. Dessa forma, “quanto mais rapidamente as pessoas se vacinarem, mais rapidamente estarão protegidas”, disse Vanessa Soldatelli. "Se toda a população-alvo for vacinada, ela deixará de transmitir a doença e, indiretamente, estaremos protegendo toda a nossa população. É o que chamamos de imunidade de rebanho", concluiu a coordenadora de imunização.

Mesmo com o dia de chuva, o posto de saúde Ocelo Pinheiro, localizado no bairro Itaoca, recebeu pacientes a procura da vacina contra a gripe. Quem esteve lá durante a manhã de quarta-feira, 10, foi Marleide Freire da Silva, 56, moradora das proximidades do posto, que garantiu a dose do imunizante. “Todo ano eu tomo essa vacina. Hoje aproveitei que estava indo a farmácia e passei aqui para me vacinar. É bom ficar atenta para ficar [com a caderneta] atualizada, ficar protegida contra essas doenças que podem ser evitadas”, diz Marlene, também ressaltando que este ano já tomou outros imunizantes, como contra a Covid-19. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.04.2024: Marlieide Freire da Silva. 1 mês que começou a campanha de vacinação contra a gripe em Fortaleza. Posto de saúde Océlo Pinheiro, Itaoca. Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.04.2024: 1 mês que começou a campanha de vacinação contra a gripe em Fortaleza. Posto de saúde Océlo Pinheiro, Itaoca. Crédito: FÁBIO LIMA Moradora do bairro Montese, Adriana Rodrigues, 38, estava no posto de saúde para fazer um exame. Acompanhada das duas filhas, Adriely e Ariely, de oito e quatro anos, ela aproveitou a viagem para garantir a imunização. “Eu sempre gosto de manter as vacinas das minhas filhas em dia. É só liberar que eu trago elas aqui no posto”, conta a mãe. Ao entrar na sala de imunização, contudo, apenas sua filha mais nova estava enquadrada como grupo prioritário e recebeu a dose. “Foi rapidinho e ela nem chorou”, disse a mãe. Confira os grupos prioritários para a vacina da gripe: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos) Em todo o Ceará, pelo menos 3 milhões de pessoas enquadrados nos grupos prioritários devem tomar a vacina. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), a coordenadoria de Imunização da pasta ainda está fazendo o consolidado referente ao primeiro mês da campanha. Segundo a pasta, o primeiro lote de vacinas (referente à 27%) foi enviado aos 184 municípios do Estado.