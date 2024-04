Colombiano é preso suspeito de homicídio qualificado em Fortaleza

Suspeito de agiotagem, o homem é suspeito do crime realizado no domingo, 7

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão em flagrante de um homem colombiano de 21 anos nessa segunda-feira, 8, em Fortaleza. O indivíduo é apontado como um dos suspeitos de um homicídio registrado na tarde de domingo, 7, em um estabelecimento no bairro Serrinha.

O colombiano também é suspeito de agiotagem e de cobrança alta de juros após emprestar dinheiro.

A vítima do crime de homicídio tinha 34 anos e foi morta a tiros em uma borracharia. Segundo a investigação da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a pessoa devia uma quantia em dinheiro a um agiota.