Governo do Ceará publica decreto que garante gratificação a profissionais da educação

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira, 15, o decreto que garante o pagamento de gratificação a diretores escolares e cordenadores regionais de desenvolvimento da educação. Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), a partir de agosto os profissionais passam a receber R$ 2 mil por mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em publicação realizada nas suas redes sociais, o gestor estadual destacou que a iniciativa busca reconhecer o "trabalho essencial de quem lidera, inspira e transforma a educação" do Ceará.

A Gratificação Gestão Educa Mais (GGEM) contempla 782 diretores escolares e 23 coordenadores regionais da rede pública estadual. Lei que garante a iniciativa foi assinada pelo governador em maio recente.

No geral, para 2025 o investimento previsto pelo Estado é de R$ 11,8 milhões. “Estamos juntos, valorizando quem faz a educação do Ceará ser referência no Brasil”, destacou Elmano.