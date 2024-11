Suspeito de matar cachorro de estimação a tiros é preso em Orós

Um homem de 56 anos foi preso durante a última segunda-feira, 4, suspeito de assassinar o cachorro de uma vizinha no município de Orós, distante 342 quilômetros (km) de Fortaleza. Na ocasião, o capturado teria atirado com um revólver calibre .32 no animal, que foi a óbito.

O crime foi denunciado pela tutora do canídeo, que acionou a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) após testemunhas flagrarem o assassinato. Os agentes se dirigiram até a casa da vítima, onde constataram a morte do animal e posteriormente, seguiram para a residência do suspeito, no sítio Umarizeira.