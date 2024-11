Ex-estagiária de fórum é condenada a 11 anos de prisão por vazar informações para traficantes

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), a jovem deverá cumprir pena inicialmente em regime fechado, além de efetuar o pagamento de 715 dias-multa.

A ex-estagiária do fórum de Sobral , Gerciany de Lima Marques, 27, presa em 2019 por vazar informações sigilosas de processos para traficantes, foi condenada a 11 anos e cinco meses de prisão. A decisão foi tomada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza no dia 24 de outubro, cinco anos após a prisão da jovem.

À época do crime, Gerciany era estudante de direito e estagiava no fórum Doutor José Saboya de Albuquerque. Ela ficou no cargo entre julho de 2018 e março de 2019, período em que teria se valido do acesso que tinha aos processos para repassar as informações a uma organização criminosa.

Ré foi presa em operação policial contra crime organizado

Gerciany foi presa em setembro de 2019, durante operação policial que desmontou o grupo criminoso sobralense. Ao todo, 13 pessoas foram capturadas, sendo oito homens e cinco mulheres. Conforme informado pelo O POVO em setembro daquele ano, a jovem também era responsável por enviar imagens dos policiais envolvidos nos procedimentos criminais para o namorado, membro do grupo criminoso que ela ajudava.

Em dezembro seguinte, a acusada teve um habeas corpus negado pela Justiça Cearense. Durante a investigação a polícia chegou a obter vídeos da jovem em contato com pessoas para quem aparecia repassando drogas