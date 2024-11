Prêmio visa estimular julgamentos de crimes contra a vida em até 400 dias no CE

Cerimônia de criação do prêmio Tempo de Justiça foi realizada nesta terça-feira, 5, no Palácio da Abolição, em Fortaleza Crédito: Carlos Gibaja/Divulgação/Casa Civil

O Governo do Estado anunciou, nesta terça-feira, 5, a criação do Prêmio Tempo de Justiça, destinado a reconhecer os órgãos da segurança pública e do sistema de justiça que mais contribuíram com a iniciativa, que visa reduzir o tempo de trâmite de ações penais referentes a crimes como homicídios dolosos e feminicídios.

Na cerimônia de assinatura da portaria que cria a premiação — realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza —, tanto o governador Elmano de Freitas, quanto a vice-governadora Jade Romero (MDB) elogiaram o Tempo de Justiça. Criado em 2016, o programa visa fazer com que crimes contra a vida que têm a autoria identificada sejam julgados em até 400 dias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jade, que também é secretária estadual das Mulheres, destacou que, dos 36 casos de feminicídios — consumados ou tentados — registrados em 2023 e que fazem parte do programa, 23 já foram julgados.

“A premiação vem para incentivar e congratular também aqueles que se esforçaram para que a gente pudesse (trabalhar) dentro desse tempo — que é arrojado, inovador, que dá a resposta. Nós tivemos casos de feminicídio aqui no Estado que foram julgados em quatro meses”.

Também presente ao evento, o presidente do TJCE, o desembargador Abelardo Benevides Moraes, destacou que o Tempo de Justiça foi considerado uma boa prática em inspeção realizada pelo CNJ, o que é uma sugestão para que os demais tribunais do País adotem a iniciativa.

Como funcionará o Prêmio Tempo de Justiça Conforme o TJCE, a premiação ocorrerá no próximo dia 9 de dezembro e terá periodicidade bienal. Os critérios do prêmio são os indicadores apresentados pelos órgãos participantes. São quatro as categorias: Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).