Por ciúmes, casal é suspeito de matar mulher de 24 anos; vítima era ex do homem

Um casal suspeito de envolvimento na morte de uma mulher de 24 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará. A vítima tinha desaparecido no último dia 31 de dezembro e seu corpo foi localizado em 3 de janeiro. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a dupla foi capturada nesta quarta-feira, 7.



De acordo com as investigações policiais feitas pela Delegacia Municipal de Novo Oriente, Antônio Marcelino do Nascimento Filho, 41, e Daiane Nascimento França, 25, são suspeitos de planejar e executar o crime contra a vítima. Marcelino tem histórico por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores. Ainda segundo as investigações, o homem mantinha um relacionamento com a mulher e Daiane, sua atual companheira, não aceitava o relacionamento. Os dois teriam planejado o crime.

Com as ações policiais em andamento, a autoridade policial pediu dois mandados de prisão preventiva contra os crimes de feminicídio e ocultação de cadáver em desfavor da dupla. Eles foram encontrados em uma casa no município de Piracuruca, no estado do Piauí. As investigações estão em andamento para localizar um terceiro envolvido que já foi identificado.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Novo Oriente: (88) 3629-1747



