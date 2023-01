CE: Homem invade loja e atira contra ex-companheira, mas disparo acerta pai da mulher

Um homem invadiu uma loja e tentou matar a ex-companheira dele. Ele atirou contra a mulher, mas o disparo atingiu o pai da mulher. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 5, no município de Novo Oriente, a 402,6 km de Fortaleza. A mulher já tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Veja o vídeo:

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu e levou o homem para um hospital da região. A condição de saúde da vítima não foi divulgada.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Novo Oriente: (88) 3629-1747



