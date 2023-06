Golpe do INSS: PF investiga suspeitos de captar senhas de servidores no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagou, na manhã desta quarta-feira, 14, operação contra grupo suspeito de instalar equipamentos eletrônicos em computadores de Agência da Previdência Social para a captura de senha de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos no município de Novo Oriente, a 402, 6 km de Fortaleza.

A operação denominada "Oriente 327" investiga o golpe do INSS em que os fraudadores atuam para a reativação de benefícios previdenciários cessados.

As práticas causaram prejuízo bilionário aos cofres públicos, conforme a investigação policial.

Os agentes atuam por meio do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária (NUINP/CE), com apoio da Coordenação de Inteligência Previdenciária (Coinp), do Ministério da Previdência Social.

Golpe do INSS: equipamentos clandestinos foram identificados em Agência da Previdência Social

De acordo com a PF, os investigados pelo golpe do INSS podem responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade e estelionato previdenciário, com penas que podem chegar a 30 anos de prisão.

O nome da operação, "Oriente 327", remete ao município no qual foi detectado o funcionamento dos equipamentos clandestinos, na respectiva Agência da Previdência Social de Novo Oriente.

Já o número 327 remete ao artigo do Código Penal que imputa "responsabilidade penal àquele que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, tendo acesso aos equipamentos do INSS", divulgou a PF.

De acordo com o órgão, as investigações continuam, com análise do material apreendido.