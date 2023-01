CE: Homem é preso por manter esposa em cárcere privado desde o Natal

Um homem foi preso por estar mantendo a esposa presa em casa desde o feriado de Natal, último dia 24 de dezembro. A ocorrência foi registrada em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza nessa terça-feira, 3.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) foram acionados por volta das 16h50min. Os agentes dirigiram-se até a casa onde a vítima estava escondida após conseguir fugir do companheiro, em um momento de distração dele. Ela estava na casa de uma irmã, em Maranguape.

A mulher informou que vinha sendo ameaçada de morte pelo marido com uma chave de fenda enquanto estava presa em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os policiais então se deslocaram até a residência do casal no bairro Boa Esperança, em Pacatuba. Ao chegarem, localizaram o suspeito. Em razão do flagrante, o indivíduo foi preso.

Elias de Jesus da Silva, de 29 anos, foi apresentado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, na qual foi instaurado o inquérito policial por ameaça, cárcere privado e contravenção de vias de fato.

Violência contra a mulher - o que é e como denunciar?

Veja como buscar ajuda

Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-FOR)

Rua Teles de Souza, s/n - Couto Fernandes

Contatos: (85) 3108 2950 / 3108 2952

Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia (DDM-C)

Rua Porcina Leite, 113 - Parque Soledade

Contato: (85) 3101 7926

Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú (DDM-M)

Rua Padre José Holanda do Vale, 1961 (Altos) - Piratininga

Contato: 3371 7835

Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDM-PAC)

Rua Marginal Nordeste, 836 - Jereissati III

Contatos: 3384 5820 / 3384 4203

Delegacia de Defesa da Mulher do Crato (DDM-CR)

Rua Coronel Secundo, 216 - Pimenta

Contato: (88) 3102 1250

Delegacia de Defesa da Mulher de Icó (DDM-ICÓ)

Rua Padre José Alves de Macêdo, 963 - Loteamento José Barreto

Contato: (88) 3561 5551

Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu (DDM-I)

Rua Monsenhor Coelho, s/n - Centro

Contato: (88) 3581 9454

Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM-JN)

Rua Joaquim Mansinho, s/n - Santa Teresa

Contato: (88) 3102 1102

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM-S)

Av. Lúcia Sabóia, 358 - Centro

Contato: (88) 3677 4282

Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM-Q)

Rua Jesus Maria José, 2255 - Jardim dos Monólitos

Contato: (88) 3412 8082

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é referência no Ceará no apoio e assistência social, psicológica, jurídica e econômica às mulheres em situação de violência. Gerida pelo Estado, o equipamento acolhe e oferece novas perspectivas a mulheres em situação de violência por meio de suporte humanizado, com foco na capacitação profissional e no empoderamento feminino.

Telefones para informações e denúncias:

Recepção: (85) 3108 2992 / 3108 2931 – Plantão 24h

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108 2950 – Plantão 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108 2966 - segunda a quinta, das 8 às 17 horas

Defensoria Pública: (85) 3108 2986 - segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Ministério Público: (85) 3108 2940 / 3108 2941, segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Juizado: (85) 3108 2971 – segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Sobre o assunto Réveillon 2023: Três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Ceará

Homem é preso suspeito de ameaçar irmã no município de Jucás

Policiais penais devem começar a usar câmeras nos uniformes em fevereiro

Tags