Polícia Civil prende fugitivo do sistema penitenciário em Baturité

Investigações da Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Baturité, resultaram na captura de um homem, fugitivo do sistema penitenciário do Estado desde outubro de 2022. A ação aconteceu na manhã deste domingo, 1, no bairro Conjunto São Francisco, em Baturité, a 93 km de Fortaleza, cumprindo um mandado de prisão.

José Carlos Souza Ferreira, 33 anos, cumpria pena em regime fechado. Ele possui antecedentes criminais por homicídio, posse irregular de arma de fogo, tentativa de roubo, roubo a pessoa, crime contra a administração pública e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Após sua fuga do presídio, ele estava com um mandado de recaptura em aberto, expedido pela 3ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza.

De acordo com as informações, ele foi encontrado na casa de sua companheira. Ele não resistiu aos policiais no momento da abordagem. José foi encaminhado a Delegacia Regional de Baturité, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele se encontra novamente à disposição da Justiça. Após os procedimentos na delegacia, ele foi novamente entregue à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Baturité: (85) 3347-4241



